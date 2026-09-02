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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер НБА: «Аарон Гордон проведет сезон в «Наггетс», но к драфту им надо будет решаться на сделку»

Форвард Аарон Гордон был важнейшей частью чемпионского состава «Денвера», но после этого не может вернуть нужную форму для стабильного выступления.

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