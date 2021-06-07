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ТМК не считает целесообразным возвращаться на Лондонскую биржу

ТМК не считает целесообразным возвращаться на Лондонскую биржу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости/Прайм. Трубная металлургическая компания (ТМК) не считает целесообразным возвращать листинг на Лондонской бирже, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021 вице-президент компании по стратегии Владимир Шматович.

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