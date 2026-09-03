Emmys 2026 Poll: Who Should Win For Supporting Actress In A Limited Series?

This year's Emmy nominees for Supporting Actress in a Limited Series include a previous Emmy winner and an Oscar winner - but who should claim the 2026 trophy?This year's Emmy nominees for Supporting Actress in a Limited Series include a previous Emmy winner and an Oscar winner - but who should claim the 2026 trophy?.
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