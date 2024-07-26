55 врачей из семи регионов России трудоустроились в нижегородские государственные медучреждения и стали получателями новой меры поддержки

55 специалистов с высшим медицинским образованием, переехавшие в Нижегородскую область с начала 2024 года, трудоустроились в государственные медучреждения региона и стали получателями новой меры поддержки.
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