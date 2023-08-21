Русская весна

115 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Ещё бы вспомнили про шрапнель. В десять раз дешевле зато какой эффект..В боях у Клещеевк...
  • Вик Норд
    Вы ещё доживите,до зимы то...,а там поглядим,яка зима в Куеве будемо.Газовая афера Кие...
  • Владимир Карпов
    Ну так замрите сейчас и не дёргайтесь !!!«Все замрёт»: офи...

Норвежскому пингвину присвоили звание генерал-майора

Норвежскому пингвину присвоили звание генерал-майора

Всемирно известный королевский пингвин, талисман норвежской гвардии сэр Нильс Олаф III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии, сообщается на сайте Королевского Эдинбургского парада военных оркестров, в котором принимает участие гвардейский оркестр из Норвегии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх