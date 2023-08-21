Норвежскому пингвину присвоили звание генерал-майора

Всемирно известный королевский пингвин, талисман норвежской гвардии сэр Нильс Олаф III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии, сообщается на сайте Королевского Эдинбургского парада военных оркестров, в котором принимает участие гвардейский оркестр из Норвегии.