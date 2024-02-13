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Аргументы и Факты

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Азербайджан провел военную операцию в ответ на огонь со стороны Армении

Азербайджан провел военную операцию в ответ на огонь со стороны Армении

Подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана провели военную операцию в ответ на открытие огня со стороны вооруженных сил Армении, следует из сообщения Минобороны республики в Telegram-канале.

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