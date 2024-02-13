Азербайджан провел военную операцию в ответ на огонь со стороны Армении

Подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана провели военную операцию в ответ на открытие огня со стороны вооруженных сил Армении, следует из сообщения Минобороны республики в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии