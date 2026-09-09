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Царьград

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Мерц требует сократить бюджет Еврокомиссии на 2028-2034 годы

Мерц требует сократить бюджет Еврокомиссии на 2028-2034 годы

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Антониу Коштой заявил, что предложения Еврокомиссии по удвоению бюджета на 2028-2034 годы чрезмерны.

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