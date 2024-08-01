NZXT предложила игровые ПК в аренду — абонентская плата от $59 в месяц Компания N...

NZXT предложила игровые ПК в аренду — абонентская плата от $59 в месяцКомпания NZXT, в первую очередь известная своими корпусами и системами жидкостного охлаждения, а также материнскими платами, уже несколько месяцев сдаёт в аренду сборные игровые компьютеры, оснащённые мощными графическими ускорителями GeForce RTX.