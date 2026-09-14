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Польша, поезд, переезд - 2 (на этот раз пронесло)

Польша, поезд, переезд - 2 (на этот раз пронесло)

Продолжаем нашу рубрику про ж/д переезды и поляков. 3 сентября поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде в Гданьске буквально на следующий день, на этом же переезде чуть-чуть не произошло очередное ДТП  .

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