Сергей Собянин рассказал о реставрации московских театров

О реставрации двух столичных театров рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.«В Театре Олега Табакова на улице Чаплыгина специалисты воссоздают лепной декор, наборный паркет и метлахскую плитку», — написал мэр Москвы.
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