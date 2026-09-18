США перестанут считать случайную гибель редких животных нарушением закона

Администрация Дональда Трампа изменила трактовку Закона об исчезающих видах: гибель охраняемого животного при вырубке леса, строительстве дамбы или другой хозяйственной деятельности не будет считаться нарушением, если животное не было непосредственной целью.
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