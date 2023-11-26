Шанхай запускает блокчейн проект Pujiang Shulian

Шанхай запустил цифровую платформу на базе блокчейна "Pujiang Shulian". Широко доступная инфраструктура под патронажем государства, действует как сетевой оператор, снижающий затраты оборота и хранения данных, решая проблемы их безопасного использования, одновременно защищая конфиденциальность информации "Pujiang Shulian" предлагает технологии: DID, кросс-чейна и/или запуска смарт-контрактов.
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