Пленный Куришко: Командование ВСУ отправляет солдат в Клещеевку на убой

Пленённый боец Вооружённых сил Украины Андрей Куришко проинформировал о том, что командиры не заботятся о личном составе и посылают его на верную гибель в расположенный на территории Донецкой Народной Республики населённый пункт Клещеевка.
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