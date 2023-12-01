Взбунтовавшиеся курганцы добились переноса качелей с исторической площади

Чиновники администрации Кургана прислушалась к мнению жителей, которые были против установки качелей на площади имени Ленина и перенесут установку качелей в новый парк в четвертом микрорайоне Заозерного, и на Троцикую площадь.
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