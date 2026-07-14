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ФедералПресс

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ФАС потребовала снизить цены на бензин в четырех регионах Поволжья

ФАС потребовала снизить цены на бензин в четырех регионах Поволжья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля, ФедералПресс. Территориальные управления ФАС России в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях и Удмуртии выдали предупреждения местным сетям АЗС и мелкооптовым поставщикам.

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