ФАС потребовала снизить цены на бензин в четырех регионах Поволжья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля, ФедералПресс. Территориальные управления ФАС России в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях и Удмуртии выдали предупреждения местным сетям АЗС и мелкооптовым поставщикам.
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