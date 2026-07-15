В Красноярске перед судом предстанет обвиняемый в разбойном нападении

В апреле в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» поступило заявление от жителя краевого центра о том, что его знакомый под угрозой применения предмета, похожего на гранату, забрал у него цепочку, кольцо, деньги и банковскую карту, причинив ущерб на сумму 572 000 рублей.