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Южный фронт: ВСУ пытаются наступать, наёмники продолжают гибнуть

Южный фронт: ВСУ пытаются наступать, наёмники продолжают гибнуть

На Андреевском участке фронта формирования 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ при поддержке двух расчётов артиллерии, усиленные бронетехникой и ПТРК, наступают на позиции ВС РФ в Борозенском вдоль лесополос в 16 км восточнее Давыдова Брода.

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