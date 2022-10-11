Южный фронт: ВСУ пытаются наступать, наёмники продолжают гибнуть

На Андреевском участке фронта формирования 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ при поддержке двух расчётов артиллерии, усиленные бронетехникой и ПТРК, наступают на позиции ВС РФ в Борозенском вдоль лесополос в 16 км восточнее Давыдова Брода.