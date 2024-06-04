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Американский авианосец поработал в интересах Москвы

Американский авианосец поработал в интересах Москвы

В удивительно маленьком мире мы сегодня живем. Несколько взрывов на Далеком Юге немедленно отзываются на Крайнем Севере, вызывают бурление эмоций на Диком Западе и чувство глубокого удовлетворения в Москве.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
А что если так написать - К сожалению хуситы ещё не научились нашими ракетами топить авианосцы США. Но это дело  поправимое. Утопить за крейсер наш &quot;Москва&quot; их авианосец  - справедливо. И да будет так!
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