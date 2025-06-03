Политика как он...
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Политика как она есть

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EUobserver: новый пакет антироссийских санкций ЕС вряд ли будет готов в июне

EUobserver: новый пакет антироссийских санкций ЕС вряд ли будет готов в июне

Новый пакет санкций Европейского союза против России, скорее всего, не будет готов к саммиту «Большой семерки», который состоится во второй половине июня, сообщает издание EUobserver со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

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