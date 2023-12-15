В самый разгар спецоперации русская песня неожиданно стала вирусной в Tiktok

© tiktok Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Российская певица Катя Лель радуется второй жизни, которую получила ее песня "Мой Мармеладный", пишет 20 Minuten.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- На "Песне года" назревает скандал. К новогодней кормушке вернулись все "поуехи" и теперь они отказываются выступать с Шаманом
- Со дна постучали. Азиаты потребовали запретить новогодние ёлки, потому что "поклоняться дереву грешно".
- Наконец-то наглых азиатов в России начали ставить на место. И не просто наказывать провинившихся по всей строгости закона, а высылать целыми семьями.
Свежие комментарии