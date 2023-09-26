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Заварухин о 5:1 с «Авангардом»: «Автомобилист» перестроился, упростил игру, заиграл увереннее. Голы в 3-м периоде — за счет работы»

«Мы планировали сыграть более активно, но соперники не дали этого сделать. Было много невынужденных ошибок.

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