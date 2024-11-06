Россиянам сообщили о бурном росте мошенников в ноябре

В связи с особенно большим количеством распродаж и скидок, организуемых массово по всему миру в течение ноября, происходит бурный рост различных мошеннических схем, предупредил Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «ЦИКАДА».