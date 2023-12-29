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В результате атаки беспилотников украинских неонацистов в Белгородской области убит человек

В результате атаки беспилотников украинских неонацистов в Белгородской области убит человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздно вечером в пятницу, 29 декабря, сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в регионе предварительным данным один человек погиб и один пострадал.

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