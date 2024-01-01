«Замерзают и просят прийти на помощь». Республика лишилась последней поддержки от России

а вот о ремонте и модернизации никто не подумал. - да им думать нечего. Все реально значимые практические вопросы решали русские, но строго под началом идиота-мажора казаха

ВЛ

Владимир Лосев

При таких "друзьях" и врагов не надо! Пусть разваливаются и отдают России подаренные им Россией земли. А по их аулам можно и на ишаках ездить. Зачем им помогать? Таким "важным" и "независимым"?