Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Замерзают и просят прийти на помощь». Республика лишилась последней поддержки от России

«Замерзают и просят прийти на помощь». Республика лишилась последней поддержки от России

2 дня назад 52K прочитали Говорят, что Казахстану грозит потеря суверенитета. Такой может оказаться расплата за резкий разрыв отношений с Россией.

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Комментарии
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E
Ed
а вот о ремонте и модернизации никто не подумал. - да им думать нечего. Все реально значимые практические вопросы решали русские, но строго под началом идиота-мажора казаха
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18 час.
ВЛ
Владимир Лосев
При таких &quot;друзьях&quot; и врагов не надо! Пусть разваливаются и отдают России подаренные им Россией земли. А по их аулам можно и на ишаках ездить. Зачем им помогать? Таким &quot;важным&quot; и &quot;независимым&quot;?
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18 час.
Boris Borisov
Обычно вымирают первыми умные , порядочные, честные , а подонки, бессовестные и твари выживают ! Увы !
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1 час.

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