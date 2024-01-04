«Саша вернулся, повеселил и обратно, в Испанию», — спасибо российскому олигарху за Ревву

Мутная история с приглашением на новогодний корпоратив, одним российским олигархом, комика Сашку Ревву, уроженца Донецка, большого друга экс-участника 95-го квартала, а ныне президента соседней страны — не нашла должного отклика ни у российской Фемиды, ни у патриотически настроенного общества.