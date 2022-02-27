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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Колени снова предсказали снегопад? Рассказываем, почему суставы реагируют на погоду.

Если о предстоящей непогоде вы узнаете не из сводок метеорологов, а по характерным болям в костях и суставах, то эта статья точно для вас! Располагайтесь поудобнее, сейчас будем разбираться, что происходит с вашим организмом и как с этим бороться.

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