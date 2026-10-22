www.globallookpress.com Американский кантри-исполнитель Джон Андерсон скончался в возрасте 71 года. О смерти музыканта 21 октября сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на его представителя.
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