Песков назвал применение «Орешника» ответом на эскалацию со стороны Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину назвал применение новой ракетной системы «Орешник» не эскалацией, а ответом на эскалацию со стороны стран Запада.
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