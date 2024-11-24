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Татар-информ

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Песков назвал применение «Орешника» ответом на эскалацию со стороны Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину назвал применение новой ракетной системы «Орешник» не эскалацией, а ответом на эскалацию со стороны стран Запада.

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