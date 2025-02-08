Банки России снижают ставки по вкладам на фоне неопределенности

Российские банки продолжают снижать процентные ставки по вкладам. Тем не менее, некоторые участники решили повременить с изменением условий, а один банк даже повысил доходность до решения Центрального банка по ключевой ставке, которое запланировано на 14 февраля, передает РИА Новости.
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