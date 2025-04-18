Астрахань готовится к ежегодному отключению горячей воды

С 21 апреля останов коснется жителей правого берега и Ленинского района. По сообщению «Теплоресурса», в связи с проведением планового ремонта источника тепловой энергии для подготовки к новому отопительному сезону с 9 часов 21 апреля до 17 часов 30 апреля будет прекращена подача горячей воды астраханцам из: микрорайона АЦКК, 6-го микрорайона, поселка Молодежный, объекты промышленной зоны по адресу ул.