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Астрахань готовится к ежегодному отключению горячей воды

Астрахань готовится к ежегодному отключению горячей воды

С 21 апреля останов коснется жителей правого берега и Ленинского района. По сообщению «Теплоресурса», в связи с проведением планового ремонта источника тепловой энергии для подготовки к новому отопительному сезону с 9 часов 21 апреля до 17 часов 30 апреля будет прекращена подача горячей воды астраханцам из:  микрорайона АЦКК,  6-го микрорайона,  поселка Молодежный, объекты промышленной зоны по адресу ул.

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