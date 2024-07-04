Энди Маррей: «Я могу выигрывать матчи на траве, когда восстановлюсь после травмы спины. Но сейчас я не хочу этого делать»

– Новак все время говорит: «Он мог бы играть одиночку в следующем году. Надеюсь, так и будет». Как вы думаете, зачем он это говорит? Он вас раззадоривает, чтобы вы попробовали? На вас действуют его слова? – До того, что случилось в Майами, я начал играть в хороший теннис.