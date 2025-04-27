Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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NYT: взрыв в порту Ирана могло вызвать вещество для ракетного топлива

NYT: взрыв в порту Ирана могло вызвать вещество для ракетного топлива

Применимое для ракетного топлива вещество могло вызвать мощный взрыв в порту Ирана Шахид Раджаи. Такое предположение озвучил связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) собеседник The New York Times.

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