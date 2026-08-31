Сила в правде
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Сила в правде

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Драпатый пошёл ва-банк: почему Киев жжёт резервы у Красного Лимана вместо Славянска

Драпатый пошёл ва-банк: почему Киев жжёт резервы у Красного Лимана вместо Славянска

Три с половиной месяца ВСУ штурмуют 20 км от Рубцов до Красного Лимана. Киев говорит о «локальных контратаках», на земле — десятки тысяч людей и иностранный контингент.

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