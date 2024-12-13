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В Хабаровске издали книгу о героях спецоперации

В Хабаровском крае представлен литературно-музыкальный проект «Мы и сыновья, и дочери России», посвященный патриотическим темам, включая события Великой Отечественной войны, специальной военной операции, любовь к родине и духовно-нравственные ценности.

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