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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Зайцев провел 400-й матч в Единой лиге ВТБ. Он стал вторым после Никиты Курбанова, кто добрался до этой отметки

Защитник «Уралмаша» стал вторым игроком в истории турнира после Никиты Курбанова, который добрался до этой отметки.

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