Расчет РСЗО «Град» поразил районы скопления живой силы и техники ВСУ

Минобороны РФ 7 ноября сообщило, что военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.
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