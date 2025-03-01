NYP: на встрече с Трампом Зеленский пытался действовать как «крутой парень»

В ходе завершившихся скандалом переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом Владимир Зеленский безуспешно пытался действовать как «крутой парень», заявил источник New York Post среди высокопоставленных американских чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии