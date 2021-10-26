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В Крыму 2 пенсионерки организовали «дом любви» и заработали больше 91 млн рублей за 3 года

В Крыму 2 пенсионерки организовали «дом любви» и заработали больше 91 млн рублей за 3 года

В Крыму полиция расследуют дело в котором замешаны 2 пенсионерки из Ялты. Как сообщает Управление МВД России по г.

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Зухра Еремина
Ну, вообще- то вспугнули, а не спугнули
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бабушки супер их давят налогами и поборами а им хоть трава не расти
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