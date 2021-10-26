В Крыму 2 пенсионерки организовали «дом любви» и заработали больше 91 млн рублей за 3 года

Позитив для оптимистовПолитикаВ Крыму 2 пенсионерки организовали «дом любви» и заработали больше 91 млн рублей за 3 года В Крыму полиция расследуют дело в котором замешаны 2 пенсионерки из Ялты. Как сообщает Управление МВД России по г.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗЕЗухра ЕреминаНу, вообще- то вспугнули, а не спугнулиРегина ТолстоброваКакие ловкие оказались старухи, их самих бы в бордель.Сергей Хоревбабушки супер их давят налогами и поборами а им хоть трава не растиСергей СычевДимасик - соучастник!Елена игрикЧем не анекдот?Комментировать
Свежие комментарии