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Царьград

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Преследовал и распускал руки: мигрант зашёл за девушкой в челябинский подъезд

Преследовал и распускал руки: мигрант зашёл за девушкой в челябинский подъезд

Приезжего сурово наказали. Рассказываем, как.Очередной вопиющий эпизод с участием мигранта случился в Челябинске совсем недавно, в один из погожих июльских дней.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Сколько еще вонючих ишаков маструбеков по нашим городам гуляет. Привыкли в своих аулах ишаков и друг друга пялить а тут живых девок увидели и еще одних на улице.
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