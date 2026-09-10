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Аргументы и Факты

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Карни чуть не ушел от Зеленского без подписи под документом о поставках ПВО

Карни чуть не ушел от Зеленского без подписи под документом о поставках ПВО

В Калгари состоялась встреча премьер‑министра Канады Марка Карни и Владимира Зеленского. На фоне военной техники политики скрепили подписями декларацию о долгосрочном сотрудничестве в экономической, политической и оборонной сферах.

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