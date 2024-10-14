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В возрасте 80 лет скончался актер Александр Крючков, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей»

В возрасте 80 лет скончался актер Александр Крючков, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей»

Причины смерти не разглашаются.На 81-ом году жизни скончался актер Александр Крючков, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «След».

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