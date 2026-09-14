Участниками «Кросса наций» в Тарко-Сале стали 40 семейных команд

В воскресенье, 13 сентября, в Тарко-Сале в «Кроссе наций» на старт вышли 400 горожан, сообщил в соцсетях глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
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