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test mazurok

1 подписчик
💡 Ряд улиц Симферополя останется без света на два дня

💡 Ряд улиц Симферополя останется без света на два дня Причина — плановый ремонт электросетей. Список адресов можно посмотреть на нашем сайте.

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