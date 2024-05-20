💡 Ряд улиц Симферополя останется без света на два дня Причина — плановый ремонт электросетей. Список адресов можно посмотреть на нашем сайте.
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💡 Ряд улиц Симферополя останется без света на два дня Причина — плановый ремонт электросетей. Список адресов можно посмотреть на нашем сайте.