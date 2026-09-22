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Аргументы недели

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США скатываются в «дикие 90-е» по российскому сценарию

США скатываются в «дикие 90-е» по российскому сценарию

Западные аналитики всё чаще проводят параллели между сегодняшними США и Россией 1990-х. И это не пропаганда Кремля – это их собственный анализ.

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