Избитого до смерти мужчину обнаружили в туалете квартиры на Сибирской улице

Подозреваемого задержали спустя четыре дня. Им оказался ранее неоднократно судимый петербуржец. Сообщение о найденном в туалете в квартире на Сибирской улице теле поступило в полицию 30 января.
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