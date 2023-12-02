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Телеканал «Моя Планета»

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Erid: 2Vtzqv2DmLD

Erid: 2Vtzqv2DmLD Миша Ронкаинен добрался до Хабаровского края. Его цель – взойти к озеру Амут – именно взойти! Озеро находится на высоте больше 700 метров над уровнем моря, посреди первозданного горного пейзажа.

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