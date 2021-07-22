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Александр Васильев: «Канны-2021: гламур уходит»

Александр Васильев: «Канны-2021: гламур уходит»

Каннский фестиваль уже закончился, но в мировой прессе по-прежнему обсуждают наряды участников. Александр Васильев Юрий Феклистов Символ пандемии Наплевать на уколы красоты Очень традиционно Не закрашиваем седину Пиджак для супермаркета Как у Ани Лорак Как в 70-е Девичье, омолаживающее Успех или провал? Ближе к природе Из эпохи хиппи Сельское, колхозное или дачное Совсем не важно Заокеанская версия Филиппа Киркорова Как на отдыхе в Сен-Тропе Нельзя судить богиню Каннский фестиваль уже закончился, но в мировой прессе по-прежнему обсуждают наряды участников форума.

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