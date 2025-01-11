При разводе супругов могут обязать разделить пенсионные баллы При разводе супругов могут обязать разделить пенсионные баллы, если один из родителей находился в декрете, пока другой работал.
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При разводе супругов могут обязать разделить пенсионные баллы При разводе супругов могут обязать разделить пенсионные баллы, если один из родителей находился в декрете, пока другой работал.