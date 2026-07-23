Deutsche Bank: Humanoid Robot Market Accelerates Globally As China Ramps Production The latest "Humanoid Robot Pulse" report from Deutsche Bank states that the global humanoid robot market is accelerating, with China, unsurprisingly, leading the race.
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