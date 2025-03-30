Рынок недвижимости накрыл отлив

Застройщики вибрируют: продажи сильно сжались, а долговое бремя становится все тяжелее.«Самолет» Начав как застройщик-дискаунтер массового жилья, «Самолет» сегодня все больше средств вкладывает в продукт, усложняя егочитайте на monocle.
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